Во время страшного пожара в Пермском крае погибли муж и жена

Из горящего здания успели вывести троих детей.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Муж и жена погибли во время страшного пожара в Берёзовском округе Пермского края рано утром 10 января, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Новой в деревне Батерики поступило в 6:14. По указанному адресу выехали 15 огнеборцев на пяти пожарных машинах», — пояснили в ведомстве.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили пылающее одноэтажное двухквартирное здание. Горели и надворные постройки.

«Устраняя пожар, газодымозащитники обнаружили в одной из квартир тела погибших супругов. Жительница второй квартиры успела до прибытия огнеборецев выйти из квартиры сама и вывести троих детей», — добавили в пресс-службе регионального МЧС.

В 9:20 открытое горение в доме устранили. Огонь успел повредить около 170 квадратных метров площади здания.

В качестве предварительной причины пожара в региональном МЧС называют неосторожность при курении погибшего. Кроме того, специалисты отрабатывают другие версии пожара.