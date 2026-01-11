Стали известны даты похорон всех семи погибших в страшном ДТП под Волгоградом

В воскресенье, 11 января, прощаются с двумя из семи погибших на трассе в Михайловке. Похороны проходят в хуторе Шакин Кумылженского района. Даты похорон остальных жертв ДТП назначены на 12 и 13 января.
Напомним, трагедия случилась 8 января на повороте к хутору Троицкому. Водитель грузового автомобиля DAF из-за лопнувшего колеса выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом УАЗ, в салоне которого находились сотрудники одного их местных предприятий. Шесть пассажиров микроавтобуса и водитель скончались на месте до приезда скорой помощи.
Добавим, что организация, где трудились погибшие, выплатит пострадавшим семьям по 1 млн рублей. Кроме того, предприятие взяло на себя организацию прощальных церемоний.