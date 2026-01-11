Стали известны даты похорон всех семи погибших в страшном ДТП под Волгоградом

Напомним, трагедия случилась 8 января на повороте к хутору Троицкому. Водитель грузового автомобиля DAF из-за лопнувшего колеса выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом УАЗ, в салоне которого находились сотрудники одного их местных предприятий. Шесть пассажиров микроавтобуса и водитель скончались на месте до приезда скорой помощи.