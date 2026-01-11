Исчезновение семьи из Атырауской области: где ведутся поиски пропавших

Поисковые и следственные мероприятия проходят в микрорайоне Геолог, где ищут пропавших Наурыза и Мирамгүл. Их родители были найдены убитыми, и работы ведутся уже более пяти дней. Один из сотрудников полиции сообщил, что следствие рассматривает все возможные версии, включая те, что связаны с местом проживания подозреваемого.
По данным издания, Султан Сарсемалиев и его супруга Акбаян ранее арендовали дом-времянку за 50 тысяч тенге в районе поисков. Семья некоторое время проживала на этом участке. Рядом находятся другие дома, часть из которых пустует, а часть сдаётся в аренду.
Для проведения поисков были задействованы значительные силы и специальное оборудование, включая георадары, доставленные из Уральска. С их помощью обследовали двор, прилегающие участки и территорию вокруг дома. Район застроен неравномерно и граничит с дачным массивом, а камер видеонаблюдения здесь немного. Записи с соседних камер хранятся не более 15 дней, что затрудняет восстановление хронологии событий.
Проживающие по соседству граждане Узбекистана сообщили, что не слышали и не видели ничего подозрительного. В рамках следствия допрошены и другие жители микрорайона, которые утверждают, что не замечали конфликтов, шума или странного поведения. Соседи охарактеризовали семью как замкнутую, редко выходящую на улицу и практически не общающуюся с окружающими.
За время поисков территория двора и прилегающих участков была полностью обследована, проводились раскопки и подкопы, выкашивались трава и камыш. Однако поиски пока остаются безрезультатными из-за близости степной местности, железнодорожных путей, грязи и сложных погодных условий.
Официально следствие продолжает отрабатывать все версии, но характер поисковых работ указывает на то, что основной акцент сделан на версиях гибели пропавших. Поисковые и следственные мероприятия продолжаются.