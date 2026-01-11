Священник погиб по время ремонта храма в Петербурге

Клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком (Санкт-Петербург) диакон Павел Молчанов скончался, упав со строительных лесов во время ремонта храма. Как сообщает пресс-служба петербургской митрополии, священнослужитель ушел из жизни 8 января.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнование в связи с кончиной диакона Павла Молчанова.
— Почивший родился в семье священнослужителя и с юных лет избрал путь служения Богу, поступив в духовные школы северной столицы, — сказал Варсонофий. — Господь призвал отца Павла скоропостижно, в молодом по человеческим меркам возрасте. Мы не знаем, когда Бог призовет каждого из нас, но верим, что это происходит в свое время.
Погибшему священнику было 32 года. Известно, что он участвовал в ремонте храма, красил стены и сорвался со строительных лесов.