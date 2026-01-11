Почти пять млн рублей предстоит взыскать с главы «банды амазонок» и ее дочери

Речь идет о женщинах, которые были участницами преступной группы. Эта банда действовала на юге России в период с 2007 по 2013 годы. Ее члены совершали грабежи и убийства в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. В результате их действий погибло десять человек.