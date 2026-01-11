Ричмонд
Почти пять млн рублей предстоит взыскать с главы «банды амазонок» и ее дочери

Почти пять миллионов рублей взыщут с членов «банды амазонок», орудовавшей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С главы «банды амазонок», члены которой орудовали в том числе в Ростовской области, и ее дочери взыскивают почти пять миллионов рублей. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомились в РИА Новости.

Речь идет о женщинах, которые были участницами преступной группы. Эта банда действовала на юге России в период с 2007 по 2013 годы. Ее члены совершали грабежи и убийства в Ростовской области, Ставропольском крае и Калмыкии. В результате их действий погибло десять человек.

В 2023 году суд вынес приговор членам банды. Главе группировки назначили 24 с половиной года колонии, ее дочери — 24 года. Другие участники получили сроки от 23 лет до пожизненного лишения свободы. В деле признаны 98 потерпевших.

Согласно документам приставов, на руководительницу банды заведено 17 исполнительных производств. Они касаются взыскания материального ущерба, процессуальных издержек и других платежей. Общая сумма к взысканию с нее превышает четыре миллиона рублей, включая около 100 тысяч рублей исполнительского сбора.

С ее дочери планируют взыскать более 953 тысяч рублей по пяти производствам. Это компенсация ущерба, причиненного преступлением.

Таким образом, общая сумма взысканий с обеих женщин составляет почти пять миллионов рублей.

