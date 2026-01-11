«Всех расстреляю!»: замглавы муниципалитета на Кубани уволили за грубое поведение

Видео с произошедшим, которое снял один из очевидцев, разошлось по социальным сетям. На кадрах Антоненко некорректно разговаривает с спасателями. «Всех перестреляю!», — в какой-то момент говорит он. Сотрудник пытается у него выяснить, почему Антоненко находится в состоянии алкогольного опьянения и являются ли его слова угрозой. Чиновник, в свою очередь, заявляет, что он является ответственным по району.