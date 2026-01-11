Ричмонд
«Всех расстреляю!»: замглавы муниципалитета на Кубани уволили за грубое поведение

Инцидент на территории спасотряда в Калининском районе произошел 30 декабря.

В Краснодарском крае освободили от занимаемой должности заместителя главы Калининского района Андрея Антоненко. С 12 января на прежнюю работу он не выйдет, сообщил в своем telegram-канале глава района Виктор Кузьминов.

Причиной для увольнения Антоненко стала его выходка 30 декабря, когда он грубо разговаривал с сотрудниками спасательного отряда.

«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — подчеркнул Кузьминов.

Видео с произошедшим, которое снял один из очевидцев, разошлось по социальным сетям. На кадрах Антоненко некорректно разговаривает с спасателями. «Всех перестреляю!», — в какой-то момент говорит он. Сотрудник пытается у него выяснить, почему Антоненко находится в состоянии алкогольного опьянения и являются ли его слова угрозой. Чиновник, в свою очередь, заявляет, что он является ответственным по району.