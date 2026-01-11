Ричмонд
На севере Москвы в ДТП пострадал подросток

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ДТП произошло на севере Москвы, есть пострадавшие, в том числе 16-летняя девочка, сообщила прокуратура города в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП на севере Москвы есть пострадавшие, в том числе 16-летняя девочка», — говорится в сообщении.

Прокуратура Северного административного округа столицы контролирует установление всех обстоятельств и причин аварии, отметили в ведомстве.