На севере Москвы в ДТП пострадал подросток

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ДТП произошло на севере Москвы, есть пострадавшие, в том числе 16-летняя девочка, сообщила прокуратура города в Telegram-канале.
