Ночью в Улан-Удэ пассажир легковушки погиб в ДТП

Ночью в Улан-Удэ пассажир легковушки погиб в дорожно-транспортном происшествии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Бурятии, смертельная авария произошла по вине 19-летнего парня.
— Водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, — прокомментировали в полиции.
Жертвой ДТП стал 21-летний пассажир, скончавшийся на месте. Водитель находится под наблюдением врачей в больнице.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья на улице Байкальской нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП с участием семи авто. 33-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не соблюдал безопасную дистанцию.