Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Миассе

В Миассе Челябинской области стая безнадзорных собак напала на семилетнего мальчика, ребёнок получил укусы. Тревожным инцидентом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает региональный следком.
ЧП произошло 5 января 2026 года в одном из жилых районов города. По данным ведомства, в этом месте длительное время обитает многочисленная стая бродячих животных. Эти собаки систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей.
Согласно информации в соцсетях, несмотря на очевидные риски, профильные службы не принимают достаточных мер реагирования.
Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту нападения и приступило к расследованию обстоятельств происшествия.
Александр Бастрыкин направил поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову. От него требуется представить доклад о предварительных результатах расследования, а также информацию об окончательных выводах по делу.
Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.