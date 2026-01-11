Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребёнка в Миассе

Стая бродячих собак напала на мальчика 5 января 2026 года.

Источник: Следственный комитет РФ

В Миассе Челябинской области стая безнадзорных собак напала на семилетнего мальчика, ребёнок получил укусы. Тревожным инцидентом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщает региональный следком.

ЧП произошло 5 января 2026 года в одном из жилых районов города. По данным ведомства, в этом месте длительное время обитает многочисленная стая бродячих животных. Эти собаки систематически проявляют агрессию в отношении местных жителей.

Согласно информации в соцсетях, несмотря на очевидные риски, профильные службы не принимают достаточных мер реагирования.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту нападения и приступило к расследованию обстоятельств происшествия.

Александр Бастрыкин направил поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову. От него требуется представить доклад о предварительных результатах расследования, а также информацию об окончательных выводах по делу.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.