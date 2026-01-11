В Ростове в ДТП с двумя иномарками в Суворовском пострадали три человека

— ДТП произошло в 7:55, — уточняют в Госавтоинспекции. — В районе дома № 17/1 по улице Уланской 31-летний водитель за рулем «Киа Рио», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в ехавшую во встречном направлении «Хенде Элантра» под управлением 24-летнего шофера.