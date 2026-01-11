Лоб в лоб на трассе: автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП в Магнитогорске

В Магнитогорске на Белорецком шоссе произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с пассажирами и легкового автомобиля. Авария случилась днем 11 января, около 12:30, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
По предварительным данным, 40-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Hiace. Автобус следовал рейсом из Белорецка в Магнитогорск, в салоне находились семь пассажиров.
В результате ДТП пострадали два человека: 55-летний пассажир автобуса и 35-летний пассажир легкового автомобиля. Им потребовалась медицинская помощь.
В ГАИ уточнили, что 64-летний водитель автобуса привлечен к административной ответственности сразу по нескольким статьям за нарушения требований к перевозкам и техническому состоянию транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.