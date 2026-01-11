Ричмонд
Казанец хотел купить красную икру, но нарвался на мошенников

Мужчина наткнулся на привлекательное предложение в мессенджере, но после предоплаты связь с продавцом прервалась.

Источник: Комсомольская правда

Житель Казани стал жертвой мошенников при попытке купить красную икру через интернет. Мужчина 37-ми лет увидел привлекательное предложение в одном из мессенджеров и связался с продавцом.

После общения его добавили в закрытый чат, где для оформления доставки потребовали внести полную предоплату. Казанец перевел более шести тысяч рублей, однако после этого связь с продавцом полностью оборвалась.

Осознав обман, пострадавший написал заявление в полицию. В УМВД России по Казани рекомендуют горожанам быть бдительными: не делиться паролями и реквизитами карт, а также совершать покупки только у продавцов с проверенной репутацией.