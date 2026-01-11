Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль обрушение аварийной квартиры в Уфе

Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан.

Источник: Соцсети

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль обрушение аварийной квартиры в Уфе. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан.

Как сообщили в Следкоме по РБ, в Уфе в аварийном двухэтажном многоквартирном доме на ул. Вокзальной обрушилась квартира в результате просадки грунта из-за длительной утечки воды. По словам местных жителей, они ранее неоднократно обращались за помощью к экстренным службам, однако никакой реакции не последовало.

По факту заведено уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность». Руководитель регионального отделения СК России Владимир Архангельский представит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах в центральный аппарат ведомства.