В Ростове водитель снес опору ЛЭП и скрылся, а повреждения получила чужая Audi

В Ростове неизвестный водитель снес опору линии электропередачи и скрылся с места ДТП, при этом повреждения получила другая машина. По информации отдела пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла в воскресенье, 11 января.
— Инцидент случился около 9:15 утра на улице Нансена, — уточнили в Госавтоинспекции. — Автомобиль, который установить пока не удалось, двигался в сторону площади Страны Советов. В районе дома № 495 он врезался в опору.
Железобетонная конструкция рухнула на проезжую часть. Она перегородила одну из полос движения. Упавшие электропровода повредили автомобиль Audi. За рулем этой иномарки был 31-летний водитель. К счастью, никто не пострадал.
Информация о повреждениях была передана в МКП «Ростгорсвет». На место оперативно выехала аварийная бригада. Специалисты приступили к восстановлению опоры и электроснабжения.
