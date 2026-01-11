В Челябинской области нашли потерявшегося в ночном лесу охотника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 60-летний житель закрытого города Снежинска днем отправился в лес на снегоходе, а вечером не вернулся домой и перестал выходить на связь.
Сообщение о пропаже мужчины поступило в полицию утром. На его розыск были ориентированы сотрудники местного ОМВД. К поисковым мероприятиям подключились коллеги из МЧС и поисково-спасательной службы, а также специалисты аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ имени Е. И. Забабахина.
«Разбившись на группы, полицейские и спасатели на транспорте повышенной проходимости в прямом смысле прочесывали лес, постепенно двигаясь в сторону озер Арыткуль и Семискуль. По словам супруги, ее муж — охотник, отправился проверить оборудованные для диких животных кормушки. Пропавшего мужчину нашли в 15 километрах от города», — рассказали в региональном Главке МВД.
Горожанин рассказал, что в пути у снегохода случилась поломка, а телефонная связь в том месте отсутствовала. Тогда мужчины попытался пешком выйти к местности, откуда можно было бы позвонить, однако в это время наступила темнота. Благодаря имеющимся охотничьим навыкам он сумел развести костер и переждать холодную ночь. Его отогрели в теплой машине и отвезли домой.