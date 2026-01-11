В Челябинской области нашли потерявшегося в ночном лесу охотника

Горожанин рассказал, что в пути у снегохода случилась поломка, а телефонная связь в том месте отсутствовала. Тогда мужчины попытался пешком выйти к местности, откуда можно было бы позвонить, однако в это время наступила темнота. Благодаря имеющимся охотничьим навыкам он сумел развести костер и переждать холодную ночь. Его отогрели в теплой машине и отвезли домой.