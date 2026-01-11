В воронежском селе на пожаре погиб 60-летний мужчина

В Павловском районе Воронежской области 10 января возник пожар в частном доме в селе Лосево. В ГУ МЧС по региону сообщили, что в 12:35 получили вызов на улицу Дудукаловка, где загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Огонь повредил деревянную обрешетку кровли по всей площади, распространился ни кухне, где вызвал обрушение потолка, а также полностью охватил помещение комнаты 3×4 м и котельной 2,5×5 метра.