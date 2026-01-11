Ричмонд
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше

КЕМЕРОВО, 11 янв — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Кузбассе после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе его расследования, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka. Позже Роспотребнадзор сообщил, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли. Следственное управление СК РФ по Кузбассу начало доследственную проверку, проверку общепита на курорте начала и прокуратура области.

«В СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела… об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в п. Шерегеш Кемеровской области — Кузбасса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.