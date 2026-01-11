В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами — тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области — Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka. Позже Роспотребнадзор сообщил, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли. Следственное управление СК РФ по Кузбассу начало доследственную проверку, проверку общепита на курорте начала и прокуратура области.