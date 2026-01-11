Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Naharnet: южные и восточные районы Ливана подверглись 25 израильским авиаударам

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали военные базы и подземные сооружения шиитской милиции «Хезболлах», расположенные к северу от реки Литани и в долине Бекаа. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

Источник: Reuters

По его сведениям, самолеты противника нанесли не менее 25 авиаударов по наземным целям. Интенсивным бомбардировкам подверглись горные районы Джебель-Рейхан и Джаббур, а также ущелье Вади-эль-Махмудия, где была зафиксирована в последние дни подозрительная активность шиитских боевиков.

Информация об авианалетах поступила из окрестностей городов Джбаа и Джеззин, ранее воздушные рейды были совершены на поселки Бсалия, Вади-Шбейль, Хазин, Эль-Вардия и Эль-Катрания.

Израильские истребители продолжают находиться в воздушном пространстве Ливана и совершают полеты на низкой высоте над приграничными с Сирией районами.

Ранее военный представитель Авихай Эдри сообщил в заявлении на арабском языке в X, что новая волна авиаударов Израиля по Ливану нацелена на подземные объекты, используемые для хранения оружия. По его словам, деятельность «Хезболлах» является нарушением ливано-израильских договоренностей о прекращении огня.

8 января правительство республики поручило командованию ливанской армии разработать план операции по разоружению незаконных военизированных формирований к северу от реки Литани. Ранее было объявлено об установлении ливанскими вооруженными силами оперативного контроля над приграничной с Израилем территорией, где находились форпосты «Хезболлах».

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше