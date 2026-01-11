В аэропорту Осло закрывали взлетно-посадочную полосу из-за обнаружения БПЛА

В сентябре прошлого года аэропорт Осло приостанавливал работу на несколько часов, были отменены или перенесены несколько рейсов. В том же месяце подобный инцидент произошел в аэропорту Копенгагена, вблизи которого были замечены два или три больших беспилотника. О проникновении БПЛА и истребителей на свою территорию осенью заявляли несколько европейских стран, в том числе Польша, Эстония и Румыния. Власти этих стран заявляли о причастности России, Москва обвинения отвергала.