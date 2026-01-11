Ричмонд
МЧС раскрыло подробности про автобус, застрявший в снегу в Житковичах

МЧС: рейсовый автобус застрял в снегу в Житковичах.

Источник: Комсомольская правда

МЧС раскрыло подробности про автобус, застрявший в снегу в Житковичах. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В четверг, 8 января, в ведомство позвонил сотрудник автобусного парка. Он попросил оказать помощь в буксировке автобуса, который застрял на развороте дороги по улице Коммунистической в Житковичах.

В МЧС уточнили, что пассажиров в момент случившегося в автобусе не было. Спасатели, приехавшие на место, с помощью троса отбуксировали транспортное средство на дорогу. Никто не пострадал.

Напомним, что 8 января в Беларусь пришел циклон Улли-Фрэнсис с сильными снегопадами и ветром. Вот что происходило в Беларуси 8 и 9 января.

Ранее спасатели вытянули из снега автобус с 48 пассажирами, застрявший под Кореличами.

Кстати, белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026.