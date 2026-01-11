Ричмонд
На трассе под Ростовом иномарка вылетела в кювет, погибла женщина

В Ростовской области пассажирка погибла, когда иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в воскресенье, 11 января, в ДТП погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Авария произошла около 9:30 утра на 128 километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск».

— По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Siena не справился с управлением. Машина съехала в левый кювет и перевернулась, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате инцидента травмы получили и водитель, и пассажирка. 58-летняя женщина позже скончалась в больнице.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом строго соблюдать скоростной режим.

— Скорость всегда должна соответствовать погодным и дорожным условиям. Необходимо учитывать состояние покрытия, видимость и техническую исправность автомобиля.

Даже на ровном участке трассы потеря контроля над управлением может привести к трагедии. Будьте внимательны за рулем, чтобы не подвергать опасности себя и своих пассажиров.

