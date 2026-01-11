На Кипре ищут пропавшего экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле», — отмечается в официальном сообщении управления уголовного розыска провинции Лимасол, размещенном в воскресенье в X.