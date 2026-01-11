Ричмонд
В Новороссийске продолжают тушить тление на полигоне ТКО

Очаги тления на мусорном полигоне в Новороссийске пока сохраняются.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске продолжаются работы по ликвидации очагов тления на полигоне твердых коммунальных отходов. Проблема сохраняется с прошлого года.

В администрации города сообщили, что по ситуации прошло рабочее совещание с руководством полигона. На нем определили дальнейшие шаги по устранению тления.

Отмечается, что работы осложняют погодные условия. Сильный ветер и осадки мешают отсыпке грунта, необходимой для купирования очагов, однако ликвидация тления не прекращается.

В ближайшее время руководство полигона планирует встретиться с жителями. Общественности представят подробный план дальнейших действий и мероприятий по стабилизации ситуации.