Под Ростовом автомобиль сбил подростка на питбайке

— Детям нельзя разрешать ездить на питбайках и другой мототехнике без контроля взрослых. Это подвергает их жизнь серьезному риску. Необходимо контролировать, где и как проводят время дети. Особенно если у них есть доступ к спортивному транспорту. Запрещайте поездки без экипировки и по обычным дорогам. Ответственность за безопасность несовершеннолетних несут взрослые.