Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом автомобиль сбил подростка на питбайке

В Ростовской области подросток попал в больницу после того, как сел за руль питбайка и попал в ДТП с иномаркой.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом водитель иномарки сбил подростка на питбайке. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла в субботу, 10 января, в Мясниковском районе.

— Около 18:30 на подъезде к садовому товариществу «Жигули» 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta, по предваарительным данным, не стал соблюдать безопасную дистанцию и столкнулся с питбайком, которым управлял 17-летний подросток, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас полиция разбирается во всех деталях произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям:

— Детям нельзя разрешать ездить на питбайках и другой мототехнике без контроля взрослых. Это подвергает их жизнь серьезному риску. Необходимо контролировать, где и как проводят время дети. Особенно если у них есть доступ к спортивному транспорту. Запрещайте поездки без экипировки и по обычным дорогам. Ответственность за безопасность несовершеннолетних несут взрослые.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

На трассе под Ростовом иномарка вылетела в кювет, погибла женщина.