Под Ростовом автомобиль сбил подростка на питбайке

Под Ростовом водитель иномарки сбил подростка на питбайке. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла в субботу, 10 января, в Мясниковском районе.
— Около 18:30 на подъезде к садовому товариществу «Жигули» 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta, по предваарительным данным, не стал соблюдать безопасную дистанцию и столкнулся с питбайком, которым управлял 17-летний подросток, — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас полиция разбирается во всех деталях произошедшего.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям:
— Детям нельзя разрешать ездить на питбайках и другой мототехнике без контроля взрослых. Это подвергает их жизнь серьезному риску. Необходимо контролировать, где и как проводят время дети. Особенно если у них есть доступ к спортивному транспорту. Запрещайте поездки без экипировки и по обычным дорогам. Ответственность за безопасность несовершеннолетних несут взрослые.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
На трассе под Ростовом иномарка вылетела в кювет, погибла женщина.