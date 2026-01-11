Власти Киевской области призвали жителей перестать перекрывать дороги

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что без тепла остаются более тысячи домов, есть перебои с водоснабжением, он вновь посоветовал тем, у кого есть такая возможность, уехать из города к друзьям или родственникам. Ранее Кличко призывал киевлян уехать из города после повреждения ТЭЦ и прекращением подачи тепла в жилые дома.