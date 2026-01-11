«Бойцовский клуб» вышел за экран: что известно о банде, которая держит в страхе целый район Краснодара

В Краснодаре подростки нападали на сверстников ради видео и «контента».
В Краснодаре подростковая группировка «Бойцовский клуб» уже несколько месяцев «держит в страхе» жителей микрорайона Губернский. Несмотря на возбужденное уголовное дело, некоторые участники банды, которые формально находятся под домашним арестом, продолжают свободно гулять по району и снимать на видео жестокие избиения сверстников ради «контента». Подробнее о банде — в материале URA.RU.
Кто входит в «Бойцовский клуб» и как они действуют.
В Краснодаре уже несколько месяцев в микрорайоне Губернский действует группа подростков под названием «Бойцовский клуб». В ней, по разным оценкам, состоит около 30 человек. С сентября прошлого года они регулярно нападают на своих ровесников: избивают, связывают, жгут. Происходящее они записывают на видео и выкладывают в соцсети. От действий подростков страдают не только школьники, но и взрослые, в том числе одинокие матери. Нападения происходят на детских площадках, во дворах школ в местах без камер, а также в подъездах жилых домов.
Основу группы составляют семь подростков. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Лидера группы — несовершеннолетнюю девушку — поместили в закрытое спецучреждение, сейчас она проходит лечение в специализированной клинике. Остальным избрали меры пресечения без изоляции от общества. Однако даже после этого нападения продолжаются: некоторые фигуранты, находясь под домашним арестом, свободно гуляют по улицам и снимают все происходящее на видео.
От пистолета на площадке до жестокого избиения: хроника нападений.
Один из членов банды на детской площадке достал пистолет и стал целиться в людей.
По словам очевидцев, подростки как-то раз заехали на детскую площадку на мотоциклах. Мужчина, находившийся там с маленьким ребенком, сделал им замечание, после чего подростки начали угрожать ему и выкрикивать оскорбления. Один из них достал пистолет и стал целиться в людей. Свидетели не смогли определить, был ли это травматический или игрушечный пистолет, однако присутствующие сильно испугались. Местные жители также утверждают, что эта же компания могла избить учителя и напасть на пенсионера.
По вечерам подростки собираются во дворах без видеонаблюдения и устраивают кулачные бои: часть ребят становится в круг, а других выталкивают в центр и заставляют драться. При этом многие свои действия они сами снимают на видео и публикуют в соцсетях. В TikTok ранее распространялось видео, где подростки не выпускают ребенка из квартиры, сбивают его с ног и пинают. В сети также размещены ролики, на которых эти же школьники бьют других детей по лицу.
Одним из наиболее тяжких эпизодов стало нападение на 14-летнюю девочку на улице Героя Яцкова. Школьницу избили до потери сознания. Ее доставили в больницу с многочисленными переломами, выбитыми зубами и гематомами. Вечером в полицию поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что ее дочь избила несовершеннолетняя девочка. Женщина рассказала еще о четырех подобных инцидентах с другими детьми. После этих инцидентов было возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
«Тайлер Дерден» в юбке: портрет 15-летней лидера банды.
Лидер группы активно поддерживает участников и ведет стримы с нападениями, демонстрируя уверенность в безнаказанности.
По словам местных жителей, лидером компании является 15-летняя девочка. Считается, что именно она создала эту группу. Она поддерживает других подростков и ведет стримы, показывая, что не боится наказания. Среди своих она известна под прозвищем «Тайлер Дерден» — как главный герой фильма «Бойцовский клуб».
В 2024 году, по рассказам очевидцев, она вместе с друзьями украла питбайк. Пытаясь уехать, девочка упала, ударилась о бампер машины и выбила передние зубы. После этого, как говорят местные, ее стали называть «беззубой Кариной». Жители Губернского утверждают, что она устраивала погром в столовой, воровала и нападала на людей.
Девочку воспитывает только отец, который работает тренером по единоборствам. Предполагается, что от него она переняла жесткий характер и навыки драки. Где находится ее мать, неизвестно. Девушка стоит на разных видах учета и учится дома. В полицию она явилась добровольно с отцом, который получил штраф за неисполнение родительских обязанностей.
Очевидцы также предполагают, что подростков может «курировать» кто-то из взрослых. Как-то раз, во время очередного нападения, местные жители вызвали наряд полиции. Приехали трое оперативников, которых подростки попытались атаковать. Позже подъехал еще один наряд. Когда полицейский спросил, кто у них главный, появился неизвестный мужчина и сказал, что подростки «просто отдыхают». Кто он такой, не раскрывается.
Не месть, а «контент-план».
Подростки из банды нападали ради собственного удовольствия и видео.
Расследование показало, что нападения на детей и подростков в микрорайоне Губернский происходили не из мести за «неуважение» к лидеру группы, а ради собственного удовольствия и видео для telegram-каналов. Один из пострадавших, 16-летний студент колледжа, рассказал, что на него напали неожиданно, били ногами и руками, а остановил атаку только случайный прохожий. Родители пострадавших подтверждают, что подростки не скрывали цели своих действий — показать силу и господство в районе.
Причины бездействия властей и реакция правоохранителей.
Патрулирование микрорайона с населением более 600 тысяч человек осуществлялось лишь одним нарядом полиции.
Скандал выявил системные проблемы: в отделе по делам несовершеннолетних района катастрофически не хватает сотрудников, патрулирование микрорайона с населением 600 тысяч человек часто обеспечивал лишь один наряд. Школы передавали в полицию десятки жалоб, но многие оставались без ответа. После публичного резонанса дело взял на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин, прокуратура внесла представления к местным властям, а в районе усилили полицейское патрулирование.
За ситуацией также следят прокуратура Прикубанского округа, депутат городской думы Краснодара Сергей Климов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, публикующая информацию о хулиганах в Telegram. Вице-губернатор края Александр Руденко пообещал профилактическую работу с подростками и их семьями, а также вовлечение педагогов и спортивного сообщества для направления энергии детей в конструктивное русло.