«Бойцовский клуб» вышел за экран: что известно о банде, которая держит в страхе целый район Краснодара

В Краснодаре уже несколько месяцев в микрорайоне Губернский действует группа подростков под названием «Бойцовский клуб». В ней, по разным оценкам, состоит около 30 человек. С сентября прошлого года они регулярно нападают на своих ровесников: избивают, связывают, жгут. Происходящее они записывают на видео и выкладывают в соцсети. От действий подростков страдают не только школьники, но и взрослые, в том числе одинокие матери. Нападения происходят на детских площадках, во дворах школ в местах без камер, а также в подъездах жилых домов.