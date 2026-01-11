Автобус врезался в столб у ТРК «Акварель»: 4 пострадавших

В облздраве уточнили, что троих пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25. Госпитализированы женщины 66 и 45 лет, а также мужчина 73 лет. Еще одна женщина 66 лет после осмотра на месте происшествия отказалась от госпитализации.