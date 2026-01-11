Автобус врезался в столб у ТРК «Акварель»: 4 пострадавших

В Волгограде днем 11 января 2026 года произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась около 13:25 в Советском районе на второй продольной магистрали напротив гипермаркета «Лента» у «Акварели».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус врезался в столб.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения пострадали пассажиры транспортного средства. Всего травмы получили 4 человека. Наиболее серьезные повреждения получил сам автобус, в частности лобовое стекло.
В облздраве уточнили, что троих пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи № 25. Госпитализированы женщины 66 и 45 лет, а также мужчина 73 лет. Еще одна женщина 66 лет после осмотра на месте происшествия отказалась от госпитализации.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сотрудники профильных служб продолжают проверку.
Ранее сообщалось о прощании с жертвами страшного ДТП.