Открытое горение ликвидировано на нефтебазе под Волгоградом

Это произошло 10 января. Об этом сообщал telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Для потенциальной эвакуации жителей соседних домов был подготовлен к приему пункт временного размещения, развернутый на базе Октябрьской школы № 2. По предварительным сведениям, никто не пострадал.