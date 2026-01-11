Открытое горение ликвидировано на нефтебазе под Волгоградом

Возгорание произошло после атаки ВСУ на регион.
Открытое возгорание на территории нефтебазы в Октябрьском районе Волгоградской области полностью потушено. Об этом заявили в администрации региона.
«11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение», — заявили в администрации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что возгорание произошло после падения обломков беспилотника.
Это произошло 10 января. Об этом сообщал telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Для потенциальной эвакуации жителей соседних домов был подготовлен к приему пункт временного размещения, развернутый на базе Октябрьской школы № 2. По предварительным сведениям, никто не пострадал.