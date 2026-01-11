Ричмонд
+10°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытое горение ликвидировано на нефтебазе под Волгоградом

Открытое возгорание на территории нефтебазы в Октябрьском районе Волгоградской области полностью потушено. Об этом заявили в администрации региона.

Возгорание произошло после атаки ВСУ на регион.

Открытое возгорание на территории нефтебазы в Октябрьском районе Волгоградской области полностью потушено. Об этом заявили в администрации региона.

«11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение», — заявили в администрации. Сообщение приводит ТАСС. Отмечается, что возгорание произошло после падения обломков беспилотника.

Это произошло 10 января. Об этом сообщал telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Для потенциальной эвакуации жителей соседних домов был подготовлен к приему пункт временного размещения, развернутый на базе Октябрьской школы № 2. По предварительным сведениям, никто не пострадал.