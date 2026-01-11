У российского бизнесмена изъяли бриллиант стоимостью 112 млн рублей

Драгоценный камень был изъят у бизнесмена в ходе предварительного следствия по делу о даче взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Согласно материалам дела, бриллиант будет передан в распоряжение следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу.
«Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант (природный алмаз в обработанном виде) со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish — excellent, symmetry — excellent, fluorescence — none, стоимостью 112 192 217 рублей, передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу», — сказано в резолютивной части приговора.
Суд также оставил в силе арест на банковский счет Хирьякова, на котором находится более 195,5 млн рублей, до исполнения приговора в части выплаты штрафа.
Хирьяков и его деловой партнёр Александр Раковский признаны виновными в даче взятки в крупном размере. Суд назначил им штраф в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки — 165,2 млн рублей, однако с учётом срока содержания под стражей и ограничений сумма была снижена до 163,2 млн рублей. Меру пресечения в виде запрета определённых действий суд отменил, заменив её подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Осуждённые признали вину и не стали обжаловать приговор. Следствие установило, что фигуранты склоняли сотрудника ФТС к получению 2,36 млн рублей за покровительство при таможенном оформлении грузов компании «ТБСС».
Ранее сообщалось, что в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата регионального Законодательного собрания Ерика Сарсенбаева. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере сотруднику одного из оборонных предприятий.
