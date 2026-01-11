У российского бизнесмена изъяли бриллиант стоимостью 112 млн рублей

Хирьяков и его деловой партнёр Александр Раковский признаны виновными в даче взятки в крупном размере. Суд назначил им штраф в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки — 165,2 млн рублей, однако с учётом срока содержания под стражей и ограничений сумма была снижена до 163,2 млн рублей. Меру пресечения в виде запрета определённых действий суд отменил, заменив её подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. Осуждённые признали вину и не стали обжаловать приговор. Следствие установило, что фигуранты склоняли сотрудника ФТС к получению 2,36 млн рублей за покровительство при таможенном оформлении грузов компании «ТБСС».