Трое бобслеистов США выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии

Трое из четырех бобслеистов США выпали из саней во время этапа Кубка мира в Швейцарии, передает CBC.
Экипажу в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фенелла не удалось вовремя разместиться на бобе после старта. В результате трое спортсменов выпали на первом повороте.
Один из бобслеистов ударился головой о бортик, второй выпал за пределы трассы и ударился спиной о деревянную конструкцию. Третий спортсмен вылетел, пытаясь удержаться за боб. Оставшийся член экипажа доехал до финиша.
Отметим, этап Кубка мира проходит в швейцарском городе Санкт-Мориц с 10 по 11 января.