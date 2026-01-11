Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое бобслеистов США выпали из саней на этапе Кубка мира в Швейцарии

Четверо бобслеистов США не смогли вовремя разместиться на санях после старта на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Источник: Аргументы и факты

Трое из четырех бобслеистов США выпали из саней во время этапа Кубка мира в Швейцарии, передает CBC.

Экипажу в составе Кристофера Хорна, Райана Рейджера, Хантера Пауэлла и Калеба Фенелла не удалось вовремя разместиться на бобе после старта. В результате трое спортсменов выпали на первом повороте.

Один из бобслеистов ударился головой о бортик, второй выпал за пределы трассы и ударился спиной о деревянную конструкцию. Третий спортсмен вылетел, пытаясь удержаться за боб. Оставшийся член экипажа доехал до финиша.

Отметим, этап Кубка мира проходит в швейцарском городе Санкт-Мориц с 10 по 11 января.