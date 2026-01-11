Ричмонд
Baza: сотни россиян не могут вылететь из Египта домой

Сотни российских туристов застряли в Египте из-за переноса рейсов и вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счёт.

Сотни российских туристов застряли в Египте из-за переноса рейсов и вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счёт. Об этом «Базе» рассказала одна из пассажирок.

По словам туристки Валерии, их рейс из Хургады в Москву, изначально запланированный на утро, был перенесён сразу на 20 часов. Теперь самолёт прибудет в столицу не раньше полудня следующего дня.

Многие пассажиры, рассчитывавшие вовремя выйти на работу, сорвали сроки. Туроператор, через которого были куплены путёвки, не предоставляет помощи, и люди самостоятельно оплачивают дополнительные сутки в отеле, что обходится от 50 до 70 долларов.

Ситуацию может усугубить непогода в Москве. Росавиация уже предупредила о сильном снегопаде в ночь на 12 января, что может привести к новым задержкам и отменам рейсов.