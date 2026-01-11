Ричмонд
Подрабатывающий уборкой улиц Меладзе спас снеговика и прогремел на всю Россию

В Оренбурге водитель снегоуборочного трактора заметил снеговика прямо на своём пути во время расчистки двора. Мужчина остановил машину, не поленился выйти из кабины и переставить снежного человечка в безопасное место. Кадры доброго поступка облетели соцсети.

Источник: Life.ru

Работник спас снеговика. Видео © VK / Оренбург сайт 1743.ru.

«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе», — позже написал в телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев.

История случилась 6 декабря, но о ней стало известно только сейчас. Водитель снегоуборщика пожалел снеговика, которого слепили дети, поэтому аккуратно перенёс его ближе к дому. Известно, что уборкой улиц Меладзе занимается уже четыре года, в администрации города ему выразили благодарность за столь душевный поступок.

Ранее Life.ru рассказал, что российские военные на освобождённых территориях в зоне СВО слепили снеговиков в полной экипировке. У снежных «солдат» есть каски, макеты оружия и суровые выражения «лиц».

