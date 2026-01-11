Подрабатывающий уборкой улиц Меладзе спас снеговика и прогремел на всю Россию

Работник спас снеговика. Видео © VK / Оренбург сайт 1743.ru.
«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя — Звиади Меладзе», — позже написал в телеграм-канале губернатор области Евгений Солнцев.
История случилась 6 декабря, но о ней стало известно только сейчас. Водитель снегоуборщика пожалел снеговика, которого слепили дети, поэтому аккуратно перенёс его ближе к дому. Известно, что уборкой улиц Меладзе занимается уже четыре года, в администрации города ему выразили благодарность за столь душевный поступок.
Ранее Life.ru рассказал, что российские военные на освобождённых территориях в зоне СВО слепили снеговиков в полной экипировке. У снежных «солдат» есть каски, макеты оружия и суровые выражения «лиц».
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.