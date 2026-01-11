Подрабатывающий уборкой улиц Меладзе спас снеговика и прогремел на всю Россию

История случилась 6 декабря, но о ней стало известно только сейчас. Водитель снегоуборщика пожалел снеговика, которого слепили дети, поэтому аккуратно перенёс его ближе к дому. Известно, что уборкой улиц Меладзе занимается уже четыре года, в администрации города ему выразили благодарность за столь душевный поступок.