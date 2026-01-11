Германия хочет создать особую миссию НАТО под названием «Арктический страж»

В минувшую среду государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что намерен провести на следующей неделе переговоры с представителями властей Дании, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии. Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему администрация до сих пор не приняла предложение Копенгагена о консультациях по данному вопросу и готова ли Вашингтон исключить вариант военного вмешательства.