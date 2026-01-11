В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе.
«В 14.03 — ликвидация открытого горения…» — сообщили агентству в администрации Волгоградской области, отвечая на вопрос о том, потушен ли пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.
