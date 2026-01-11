Экс-глава «Уралкалия» бесследно исчез на Кипре, сигнал телефона привёл в деревню

«Полиция обращается за информацией, которая может помочь в розыске Владислава Баумгертнера, гражданина России, пропавшего без вести 7 января 2026 года по месту своего жительства в Лимасоле», — сказано в заявлении ведомства.
К поиску российского бизнесмена привлечены правоохранители, спасатели и волонтёры, используются вертолёт и дроны для съёмок местности с воздуха. Сейчас полиция оцепила район деревни Писсури — именно там был зафиксирован сигнал телефона россиянина в последний раз. Российское посольство на Кипре держит ситуацию на контроле и следит за расследованием.
А в ОАЭ были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. 2 октября они отправились из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в город Хатта. После этого с ними пропала связь. Позже выяснилось, что их убили и закопали в пустыне. Останки «друга Павла Дурова» и его жены доставили в Санкт-Петербург самолётом в ночь с 1 на 2 января в белых ящиках.
