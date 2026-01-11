Экс-глава «Уралкалия» бесследно исчез на Кипре, сигнал телефона привёл в деревню

А в ОАЭ были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. 2 октября они отправились из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в город Хатта. После этого с ними пропала связь. Позже выяснилось, что их убили и закопали в пустыне. Останки «друга Павла Дурова» и его жены доставили в Санкт-Петербург самолётом в ночь с 1 на 2 января в белых ящиках.