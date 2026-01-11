Одна из самых сильных атак на Воронеж и ответные удары по энергетике Украины: главное об СВО к 11 января

Захарова сообщила об ударе возмездия в ответ на массированную атаку по Воронежу.
После одной из самых крупных атак беспилотников на Воронеж российские войска нанесли удары по важным объектам инфраструктуры Украины, в том числе по энергетике и предприятиям ВПК. На этом фоне пленный боец ВСУ заявил, что конфликт можно прекратить за сутки, если украинские депутаты лично приедут на фронт. Минобороны РФ также сообщило о взятии села Белогорье в Запорожской области. Главное о спецоперации на 11 января — в материале URA.RU.
Пленный боец ВСУ назвал способ, как закончить конфликт на Украине за 24 часа.
Боевые действия на Украине могли бы остановить за один день, если бы руководство Киева лично выехало на линию фронта и на собственном опыте ощутило безвыходность сложившейся для них ситуации. «Я думаю, депутатам Верховной Рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске (украинское название Красноармейска, — прим. URA.RU). Я думаю, конфликт бы скоро закончился», — сказал пленный боец ВСУ Сергей Лях.
Он отметил, что после сержантских курсов в рамках мобилизации его собирались направить в 68-ю егерскую бригаду ВСУ. Но в итоге зачислили в штурмовое подразделение 425-го полка «Скала», переброшенное в Красноармейск и попавшее в окружение российских войск. По его словам, около двух месяцев он удерживал позиции в жилом доме под постоянными обстрелами, без поддержки и при острой нехватке продовольствия. После полного разрушения укрытия военнослужащие ВСУ переходили из подвала в подвал, а с появлением российских подразделений приняли решение капитулировать.
ВС РФ ударили по предприятию ВПК Украины.
ВС РФ нанесли удар по военной и транспортной инфраструктуре Украины.
Российские военные утром 11 января нанесли массированный удар по военной и транспортной инфраструктуре на территории Украины. А именно по предприятию ВПК Украины, по объектам энергетики, и транспортным узлам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах Вооруженных сил Украины.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической ситуации в стране. Он сказал, что в ряде регионов Украины сохраняется сложная обстановка. «Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре» — написал украинский лидер в своем telegram-канале.
ВСУ атаковали гражданские объекты в Воронеже.
Воронеж 10 января подвергся «одной из самых сильных атак» беспилотников с начала СВО, в результате которой пострадали четыре человека. Под удар попали многоквартирные и частные дома, православная гимназия и административные здания. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в настоящее время в больнице находится прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двоих жителей, получивших порезы, отпустили на амбулаторное лечение.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Украине возмездие за массированную атаку на Воронеж: «подобные умышленные убийства свидетельствуют об агонии киевского режима. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание». Она добавила, что ВСУ, атакуя гражданские объекты, пытаются тем самым скрыть серьезные провалы на фронте.
Украинцы хотели флагом обозначить свое якобы присутствие в Купянске.
Украинские военные хотели установить свой флаг в Купянске.
Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку установить украинский флаг на здании администрации города Купянска Харьковской области с использованием беспилотника. Они хотели создать видимость своего присутствия в населенном пункте. По данным оборонного ведомства, как флаг, так и примененный дрон были уничтожены.
ВСУ расстреляли своих же солдат по ошибке.
Подразделения ВСУ по ошибке ударили по своим же военным из 425-го отдельного штурмового полка, выведенного из Святопетровки в Запорожской области. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские силы приняли этих военнослужащих за российских и частично их уничтожили. «После того, как противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки, часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов», — отметил он.
ВС РФ освободили Белогорье в Запорожской области.
Группировка «Днепр» освободили Белогорье в Запорожской области.
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Белогорье в Запорожской области. В операции по освобождению региона участвовали подразделения группировки войск «Днепр», заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, отмечается, что российские силы нанесли огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Орехов, Кирово и Юрковка в Запорожской области, а также Садовое в Херсонской области. По данным ведомства, за прошедшие сутки на данном направлении украинские формирования лишились до 75 военнослужащих, боевой машины пехоты, 21 автомобиля, артиллерийского орудия, реактивной системы залпового огня, а также двух складов с боеприпасами.
Группировка «Центр» нанесла поражение бригаде спецназначения «Азов».
Военнослужащие российской группировки «Центр» нанесли удары по бригаде спецназначения «Азов» (запрещена в РФ, признана террористической), а также по другим частям ВСУ. По данным Минобороны РФ, поражены живая сила и техника нескольких механизированных, пехотных, аэромобильных и десантно-штурмовых бригад, штурмовых полков ВСУ, а также соединений нацгвардии и бригады «Азов». Удары пришлись по районам Торецкого, Доброполья, Артемовки, Водяного, Гришино, Белицкого в ДНР, а также Новопавловки, Гавриловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.