Одна из самых сильных атак на Воронеж и ответные удары по энергетике Украины: главное об СВО к 11 января

Он отметил, что после сержантских курсов в рамках мобилизации его собирались направить в 68-ю егерскую бригаду ВСУ. Но в итоге зачислили в штурмовое подразделение 425-го полка «Скала», переброшенное в Красноармейск и попавшее в окружение российских войск. По его словам, около двух месяцев он удерживал позиции в жилом доме под постоянными обстрелами, без поддержки и при острой нехватке продовольствия. После полного разрушения укрытия военнослужащие ВСУ переходили из подвала в подвал, а с появлением российских подразделений приняли решение капитулировать.