Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Магнитогорска вернут деньги, которые присвоил дроппер

У пенсионерки из Магнитогорска (Челябинская область) аферисты выманили деньги. Правоохранителям удалось отследить получателя средств (дроппера). По иску прокуратуры ущерб взыскали с мошенников. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Мошенники выманили деньги у жительницы Челябинской области.

У пенсионерки из Магнитогорска (Челябинская область) аферисты выманили деньги. Правоохранителям удалось отследить получателя средств (дроппера). По иску прокуратуры ущерб взыскали с мошенников. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

«Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. С дроппера, который находится в Самарской области, уже взысканы деньги.

Оказалось, что пенсионерка потеряла деньги после звонка мужчины, который сообщил о необходимости замены медполиса, а также о переводе средств на безопасный счет. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка поручила внучке перевести 103 тысячи рублей мошенникам, отметили в полиции.