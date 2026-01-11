Жительнице Магнитогорска вернут деньги, которые присвоил дроппер

Мошенники выманили деньги у жительницы Челябинской области.
У пенсионерки из Магнитогорска (Челябинская область) аферисты выманили деньги. Правоохранителям удалось отследить получателя средств (дроппера). По иску прокуратуры ущерб взыскали с мошенников. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
«Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. С дроппера, который находится в Самарской области, уже взысканы деньги.
Оказалось, что пенсионерка потеряла деньги после звонка мужчины, который сообщил о необходимости замены медполиса, а также о переводе средств на безопасный счет. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка поручила внучке перевести 103 тысячи рублей мошенникам, отметили в полиции.