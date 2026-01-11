Жительнице Магнитогорска вернут деньги, которые присвоил дроппер

Оказалось, что пенсионерка потеряла деньги после звонка мужчины, который сообщил о необходимости замены медполиса, а также о переводе средств на безопасный счет. Будучи введенной в заблуждение, пенсионерка поручила внучке перевести 103 тысячи рублей мошенникам, отметили в полиции.