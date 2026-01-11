Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей за неработающий обдув сиденья

Предприниматель из Московской области сумел отсудить у немецкого автоконцерна BMW порядка 400 миллионов рублей из-за сломанного вентилятора. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил Telegram-канал Mash.
По имеющимся данным, в 2021 году бизнесмен купил новый внедорожник BMW X7 за 11 миллионов рублей. При этом в автомобиле была функция вентиляции спинок передних сидений, но она работала плохо. Изначально суд постановил, что BMW должна платить мужчине неустойку каждый день, пока не заменит машину.
Но компания это требование проигнорировала. Уже к концу 2024 года сумма долга компании перед мужчиной превысила 300 миллионов рублей. Позже автопроизводитель оспорил это решение, и его отменили. Дело дошло до Верховного суда.
Инстанция встала на сторону покупателя и велели суду пересмотреть дело, обязав компанию выплатить компенсацию. Пока шли суды, сумма, которую должна была заплатить компания, продолжает расти. Сейчас общий размер долга превысил 400 миллионов рублей, следует из публикации.
Ранее россиянину удалось отсудить у компании Toyota Motors более 36 миллионов рублей за дефектный двигатель у автомобиля.