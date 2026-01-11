Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей за неработающий обдув сиденья

По имеющимся данным, в 2021 году бизнесмен купил новый внедорожник BMW X7 за 11 миллионов рублей. При этом в автомобиле была функция вентиляции спинок передних сидений, но она работала плохо. Изначально суд постановил, что BMW должна платить мужчине неустойку каждый день, пока не заменит машину.