Кличко признался в бесполезности защиты Киева

Кличко сказал, что у Украины нет ресурсов для отражения ударов по Киеву.
Украина не обладает необходимыми ресурсами для отражения ударов с воздуха даже по Киеву. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы видим, что наша противовоздушная оборона не обладает необходимыми ресурсами, чтобы действительно отразить атаки, даже в Киеве», — заявил Кличко. Его слова приводит немецкий таблоид Bild.
Кроме того, мэр Киева напомнил, что Киев частично остался без электроснабжения, действуют ограничения в работе метро. Также население Киева сталкивается с проблемами отопления и водоснабжения. Ранее он призвал киевлян покинуть украинскую столицу и переехать туда, где нет таких проблем.
Энергокомпания ДТЭК объявила об экстренных отключениях электроэнергии на левом берегу, тогда как на правом берегу отключения проходят по установленному графику. Вслед за этим «Киевводоканал» сообщил о прекращении водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе из ‑за отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
Российские Вооруженные силы нанесли удары по целям на территории Украины в ответ на попытку атаки госрезиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. По данным Минобороны, были применены ударные беспилотники и ракетный комплекс средней дальности «Орешник», уничтожены мощности по производству боевых дронов и объекты энергосистемы, связанные с украинским ВПК. В ведомстве заявили, что на любые «террористические действия» Киева будет следовать жесткий и неизбежный ответ.