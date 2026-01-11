Кличко признался в бесполезности защиты Киева

Российские Вооруженные силы нанесли удары по целям на территории Украины в ответ на попытку атаки госрезиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. По данным Минобороны, были применены ударные беспилотники и ракетный комплекс средней дальности «Орешник», уничтожены мощности по производству боевых дронов и объекты энергосистемы, связанные с украинским ВПК. В ведомстве заявили, что на любые «террористические действия» Киева будет следовать жесткий и неизбежный ответ.