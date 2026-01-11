Sohu: «Орешник» пошатнул уверенность Запада на Украине

Россия ранее нанесла удары новейшим оружием по военным объектам Украины.
Удар Вооруженных сил России гиперзвуковыми ракетами «Орешник» по объектам на территории Украины заставил западные страны пересмотреть планы возможного ввода войск. Об этом сообщает китайский портал Sohu.
Китайский портал поясняет, что именно новые возможности российской ракеты стали ключевым сдерживающим фактором для западных стран. «Россия послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт», — сообщается в материале Sohu. По мнению обозревателя, демонстрация дальности и точности удара изменила военные расчеты НАТО в случае их прямого участия в конфликте.
Авторы Sohu отмечают, что применение «Орешника» показало способность Москвы наносить высокоточные удары по объектам, расположенным в глубине Украины, что «полностью разрушило прежние представления Запада» о допустимом риске эскалации. В материале подчеркивается, что западные военные аналитики недооценивали уязвимость критической инфраструктуры Украины и степень зависимости Киева от поставок систем ПВО, которые, по оценке китайского издания, оказались не готовы к новому типу ракет.
Официально о применении «Орешника» 10 января заявило Минобороны России. По данным ведомства, российские войска нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами по критическим объектам на Украине в ответ на атаку по резиденции президента России Владимира Путина. В министерстве уточнили, что целями стали объекты военного управления, энергетики и логистики, которые, по утверждению военных, использовались для планирования и обеспечения ударов по российской территории.