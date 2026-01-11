Sohu: «Орешник» пошатнул уверенность Запада на Украине

Официально о применении «Орешника» 10 января заявило Минобороны России. По данным ведомства, российские войска нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами по критическим объектам на Украине в ответ на атаку по резиденции президента России Владимира Путина. В министерстве уточнили, что целями стали объекты военного управления, энергетики и логистики, которые, по утверждению военных, использовались для планирования и обеспечения ударов по российской территории.