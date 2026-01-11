В Уфе мойщик повредил обшивку хвостовой части фюзеляжа самолета

Установлено, что в ноябре 2025 года в аэропорту Уфы работник сервисного предприятия при выполнении работ по наружной мойке воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» повредил обшивку хвостовой части фюзеляжа самолета. Для проведения ремонта воздушное судно почти на неделю было отстранено от полетов.