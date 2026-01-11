В Уфе мойщик повредил обшивку хвостовой части фюзеляжа самолета

Уфимская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.
Установлено, что в ноябре 2025 года в аэропорту Уфы работник сервисного предприятия при выполнении работ по наружной мойке воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» повредил обшивку хвостовой части фюзеляжа самолета. Для проведения ремонта воздушное судно почти на неделю было отстранено от полетов.
Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия. В целях недопущения подобных ситуаций организацией внесены изменения в документы, регламентирующие технологический процесс мойки.
Ространснадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек работника сервисного предприятия к административной ответственности за действия, угрожающие безопасности полетов с назначением наказания в виде штрафа.