СМИ: Лошадь протащила ребёнка по снегу во время катания на повозках в Перми

В Сети появилось видео с места происшествия.

Источник: Аргументы и факты

Лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках в Перми, сообщил телеграм-канал «112», опубликовав видео свидетельницы происшествия.

Судя по обнародованным кадрам, женщина каталась с двумя детьми на санях. Она изо всех сил держала своих детей, когда из соседней повозки упал ехавший в одиночестве мальчик. Ребёнок не отпускал сани, и скачущее галопом животное на огромной скорости тащило его по снегу. Чем закончился инцидент и в каком именно районе Перми всё происходило, пока неизвестно.

«В жизни бывает всякое. И это безответственность организаторов и родителей. Где инструктаж на такие случаи?» — поделилась возмущением женщина.