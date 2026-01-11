Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени жестоко избили мужчину на глазах у его детей

На улице Федюнинского в Тюмени молодой человек жестоко избил мужчину после конфликта между детьми: пострадавший пытался разнять ребят 5−7 лет, но вскоре сам стал жертвой агрессии. В результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, переломы лицевых костей, вывих и разрыв связок плеча. О происшествии сообщил telegram‑канал 72RU.

Нападавший, предположительно боец, сходу перешел к рукоприкладству.

На улице Федюнинского в Тюмени молодой человек жестоко избил мужчину после конфликта между детьми: пострадавший пытался разнять ребят 5−7 лет, но вскоре сам стал жертвой агрессии. В результате нападения мужчина получил сотрясение мозга, переломы лицевых костей, вывих и разрыв связок плеча. О происшествии сообщил telegram‑канал 72RU.

«В Тюмени мужчину жестоко избили на глазах у его детей», — сообщается в паблике. По словам пострадавшего Дмитрия, инцидент начался с драки детей: он вмешался, чтобы разнять ребят, после чего к нему подошел молодой человек, заявивший, что один из детей — его брат.

Нападавший, предположительно занимающийся единоборствами, сразу перешел к физической агрессии. Дмитрий потерял ориентацию и очнулся уже после ухода нападавшего. Пострадавший обратился в полицию.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД Тюменской области. Ответ ожидается.