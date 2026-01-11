В Тюмени жестоко избили мужчину на глазах у его детей

«В Тюмени мужчину жестоко избили на глазах у его детей», — сообщается в паблике. По словам пострадавшего Дмитрия, инцидент начался с драки детей: он вмешался, чтобы разнять ребят, после чего к нему подошел молодой человек, заявивший, что один из детей — его брат.