В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области ликвидировано открытое горение на нефтебазе, возникшее в результате падения обломков беспилотника на территории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«В 14:03 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пожар возник на территории нефтебазы в Октябрьском районе Волгоградской области утром в субботу, 10 января. О произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, подчеркнув, что причиной возгорания стало падение обломков дронов. Угрозы для местных жителей в результате инцидента выявлено не было.
