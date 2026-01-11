Ричмонд
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после падения обломков БПЛА

Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области ликвидировано, угрозы для населения нет.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области ликвидировано открытое горение на нефтебазе, возникшее в результате падения обломков беспилотника на территории предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В 14:03 — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пожар возник на территории нефтебазы в Октябрьском районе Волгоградской области утром в субботу, 10 января. О произошедшем сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, подчеркнув, что причиной возгорания стало падение обломков дронов. Угрозы для местных жителей в результате инцидента выявлено не было.

Ранее KP.RU сообщал, что в Костромской области ликвидировали возгорание на территории бывшей воинской части, возникшее после атаки беспилотников ВСУ.

