Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

Кипрские власти начали поиски бывшего генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе местной полиции в X.
Баумгертнер бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Правоохранители попросили всех, кто знает что-либо о его местонахождении, срочно сообщить им об этом. К поискам подключили спасателей, добровольцев, вертолет и беспилотные летательные аппараты.
Полиция оцепила район деревни Писсури, которая находится на холмистом побережье между Лимасолом и Пафосом. Решение об оцеплении приняли после того, как удалось отследить последний сигнал его мобильного телефона.
