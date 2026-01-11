Ричмонд
Экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер пропал на Кипре

Кипрские власти начали поиски бывшего генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе местной полиции в X.

Баумгертнер бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Правоохранители попросили всех, кто знает что-либо о его местонахождении, срочно сообщить им об этом. К поискам подключили спасателей, добровольцев, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Полиция оцепила район деревни Писсури, которая находится на холмистом побережье между Лимасолом и Пафосом. Решение об оцеплении приняли после того, как удалось отследить последний сигнал его мобильного телефона.

