Die Welt: немецкие ПРО оказались бесполезны против «Орешника»

Новейшая система ПРО оказалась бессильна во время ударов «Орешника» на западе Украины.
Новейшая немецкая система противоракетной обороны Arrow 3 не смогла продемонстрировать готовность к перехвату российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» во время недавнего удара по объектам на западе Украины. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные Бундесвера и источники в структурах НАТО.
«В Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии, но не мог на него воздействовать», — констатирует издание. Подчеркивается, что это стало испытанием для системы, которую в Берлине и других европейских столицах рассматривали как ключевой элемент будущего щита от баллистических угроз.
В Берлине обеспокоены тем, что заявленные характеристики Arrow 3 ориентированы на перехват целей в безвоздушном пространстве, тогда как российская ракета продемонстрировала профиль полета и маневрирование, которые выводят ее за пределы оптимальных возможностей системы. Собеседники издания указывают, что такие параметры ставят под вопрос эффективность нынешней конфигурации германского противоракетного «зонтика» и вынуждают Минобороны ФРГ ускорять работы по дооснащению и интеграции Arrow 3 с другими элементами европейской архитектуры ПРО.