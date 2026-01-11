Die Welt: немецкие ПРО оказались бесполезны против «Орешника»

«В Германии Arrow-3 находится лишь в начальной фазе эксплуатации. Первый комплекс размещен на авиабазе в земле Саксония-Анхальт и, вероятно, отслеживал пуск на ранней стадии, но не мог на него воздействовать», — констатирует издание. Подчеркивается, что это стало испытанием для системы, которую в Берлине и других европейских столицах рассматривали как ключевой элемент будущего щита от баллистических угроз.