Орбан: Европе грозит гибель после транша Украине

Передача Украине 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия приведет к экономической гибели Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

«Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине», — написал Орбан в соцсети X. Он также добавил, что Венгрия на первое место будет ставить свой народ, а не помощь гражданам Украины.

Орбан подчеркнул, что, по его оценке, запрашиваемый объем средств сопоставим с ключевыми социальными обязательствами венгерского бюджета на десятилетия вперед. Премьер настаивает, что Будапешт не согласится жертвовать внутренней политикой поддержки населения ради увеличения общеевропейского финансирования Украины.

Запрос потребностей Украины на ближайшие годы ранее озвучила украинский премьер-министр — первый вице-премьер Юлия Свириденко. 3 января она заявила, что стране для восстановления инфраструктуры и обеспечения экономического роста в течение 10 лет требуется около 800 миллиардов долларов. Свириденко уточнила, что Киев рассчитывает получить эти средства в виде грантов, кредитов и частных инвестиций со стороны иностранных партнеров и международных финансовых институтов.

