Орбан: Европе грозит гибель после транша Украине

«Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов. Таким образом, в Брюсселе требуют, чтобы Венгрия отказалась от поддержки семей, пенсий, дешевой энергетики, больниц и справедливых налогов, чтобы деньги можно было выложить Украине», — написал Орбан в соцсети X. Он также добавил, что Венгрия на первое место будет ставить свой народ, а не помощь гражданам Украины.