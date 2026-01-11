CNN: Трамп изучает военные сценарии против Ирана

Ранее США уже предпринимали военные действия на Ближнем Востоке: после гибели двух американских солдат и гражданского специалиста-переводчика в районе Пальмиры Пентагон начал серию авиаударов по позициям террористов в центральной Сирии. Тогда, по данным The New York Times, использовались истребители и вертолеты ВВС США, а под ударами оказались десятки объектов, включая склады вооружения.