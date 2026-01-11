Ричмонд
CNN: Трамп изучает военные сценарии против Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных действий против Ирана на фоне массовых протестов в стране. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Трамп еще не принял окончательное решение.

В числе обсуждаемых вариантов — удары по объектам, связанным с корпусами безопасности и спецподразделениями, участвующими в разгонах демонстраций. Также одна из версий не предполагает прямого участия армии Америки.

Ранее США уже предпринимали военные действия на Ближнем Востоке: после гибели двух американских солдат и гражданского специалиста-переводчика в районе Пальмиры Пентагон начал серию авиаударов по позициям террористов в центральной Сирии. Тогда, по данным The New York Times, использовались истребители и вертолеты ВВС США, а под ударами оказались десятки объектов, включая склады вооружения.

