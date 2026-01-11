В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Накануне Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. После атаки в городе зафиксировали многочисленные повреждения: пострадали более десяти многоквартирных домов, примерно столько же частных домовладений, гимназия и несколько административных зданий. Также сообщается о повреждении более десяти автомобилей. Губернатор Александр Гусев заявил, что этот удар по Воронежу стал одной из самых масштабных атак за время СВО.