В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В обращении к жителям он призвал сохранять спокойствие и подчеркнул, что силы ПВО находятся в готовности. Также губернатор попросил следить за дальнейшими официальными оповещениями от правительства области и МЧС.
Накануне Воронеж пережил массированную атаку беспилотников. Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 до 23:00 были уничтожены 17 БПЛА. После атаки в городе зафиксировали многочисленные повреждения: пострадали более десяти многоквартирных домов, примерно столько же частных домовладений, гимназия и несколько административных зданий. Также сообщается о повреждении более десяти автомобилей. Губернатор Александр Гусев заявил, что этот удар по Воронежу стал одной из самых масштабных атак за время СВО.
