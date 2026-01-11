Ричмонд
Следователи ищут за границей бывшую жену и сына пропавшего в тайге Усольцева

— Следователи установили контакт и допросили двух дочерей Сергея от первого брака. Также допрошен сын Ирины от первого брака. Все они признаны потерпевшими по делу, — передает сообщение краевого управления ведомства РИА Новости.

Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского Белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в свою очередь рассказал, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.

До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого стала подавленной и уставшей.