Следователи ищут за границей бывшую жену и сына пропавшего в тайге Усольцева

Сергей Усольцев, пропавший в Красноярском крае вместе с женой и пятилетней дочерью, был женат несколько раз. Сейчас следователи пытаются связаться с его бывшей супругой и сыном, которые живут за рубежом. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
— Следователи установили контакт и допросили двух дочерей Сергея от первого брака. Также допрошен сын Ирины от первого брака. Все они признаны потерпевшими по делу, — передает сообщение краевого управления ведомства РИА Новости.
Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского Белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.
Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев в свою очередь рассказал, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края.
До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла, что Ирина, которая пропала вместе с супругом Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого стала подавленной и уставшей.