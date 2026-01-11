Следователи ищут за границей бывшую жену и сына пропавшего в тайге Усольцева

Сергей Усольцев, пропавший в Красноярском крае вместе с женой и пятилетней дочерью, был женат несколько раз. Сейчас следователи пытаются связаться с его бывшей супругой и сыном, которые живут за рубежом. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.